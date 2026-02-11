ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изслушват главния прокурор на САЩ за аферата "Епстийн"

Пам Бонди Снимка: КАДЪР: Fox News

Министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди ще се яви днес пред комисия на Камарата на представителите, където се очаква законодателите да я притиснат по отношение на разсекретените документи от аферата "Епстийн", предаде Ройтерс.

Показанията на Бонди пред правната комисия на Камарата на представителите ще бъдат дадени в момент, когато някои законодатели, в това число републиканци, изразиха разочарование от количеството публикувани материали за покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, които Министерството на правосъдието е редактирало или решило да не публикува въпреки разпоредбите на федерален закон, изискващ разсекретяването на почти всички документи, пише БТА.

Миналия месец министерството на правосъдието публикува определената от него последна част от повече от 3 милиона страници документи, които отново привлякоха вниманието на обществеността върху богати и влиятелни личности, които са поддържали връзки с Епстийн дори след като той бе осъден по обвинения за склоняване към проституция на малолетни.

Законодателите се оплакаха, че редакциите във файловете надминават приетите изключения, заложени във федералния закон, който Конгресът прие с почти пълно единодушие през ноември миналата година.

Министерството също отказа да публикува голям обем от материала по случая "Епстийн", позовавайки се на правни пълномощия. То твърди, че е действало на принципа на прозрачността при преглеждането на документите, а редакциите са били необходими, за да се защитят жертвите на Епстийн, въпреки че някои от техните имена вече станаха публично достояние при разсекретяването на файловете.

