Въоръжен младеж взе за заложници ученици и учители в Южен Тайланд

Тайланд Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Местната администрация в Южен Тайланд съобщи, че въоръжен мъж е взел за заложници ученици и учители в училище в местно училище, предаде Ройтерс.

Официален представител на полицията каза, че мъжът е ранил най-малко трима души. Той добави, че нападателят е бил арестуван и всички заложници са освободени.

Според публикация на местните власти в социалните мрежи нападателят е 18-годишен младеж. По предварителна информация на местни медии заподозреният е проникнал в училището малко преди края на учебния ден, като е взел за заложници много учители и ученици, пише БТА.

Насилието с огнестрелни оръжия не е необичайно в Тайланд, посочва Ройтерс. През 2022 г. бивш полицай уби 36 души, включително 22 деца, при атака с огнестрелно оръжие и с нож в детска градина.

