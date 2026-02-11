ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бури и силни ветрове връхлитат Гърция, има опасност от наводнения

Проливни дъждове се очакват в някои части в Гърция Снимка: 24 часа архив

Предупреждение за опасност от най-високата степен, „червен код", е обявено от днес до петък в териториалните единици Ахая и Илия в северозападната част на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, заради възможни наводнения вследствие на очакваните проливни валежи, съобщи телевизия Скай, която се позовава на Главния секретариат за гражданска защита.

Според извънреден бюлетин на гръцката Национална метеорологична служба до петък в страната се прогнозират интензивни валежи, бури и силни ветрове, пише БТА.

Атмосферните явления ще бъдат интензивни на много места по южната част на крайбрежието на Йонийско море, западната част на Централна Гърция, Пелопонес, Крит, Цикладските острови, източната част на Егейско море и Додеканезите.

Проливни дъждове се очакват в някои части в Гърция

