21-ма арестувани заради антиправителствения протест в Тирана

Общо 21 души, сред които четирима непълнолетни, са арестувани във връзка с антиправителствения протест в Тирана вчера, организиран от от основната опозиционна Демократическа партия на Албания, съобщава Евронюз Албания. Лицата са заподозрени в извършване на насилие спрямо служители на реда чрез хвърляне на коктейли молотов, пиротехнически средства и твърди предмети.

Петима членове на Демократическата партия също се разследват, пише БТА.

Вчерашният протест на опозицията беше белязан от сблъсъци, хаос и използване на сълзотворен газ за разпръскване на събралото се множество. По време на протеста бяха ранени 21 души, от които 19 полицейски служители, един депутат от редиците на демократите и обикновен гражданин. Всички са извън опасност за живота, а трима полицаи са хоспитализирани за по-нататъшно лечение. Някои от служителите на реда са постъпили в болница с изгаряния по крайниците.

Това беше третият национален протест, организиран от Демократическата партия на Албания на бившия президент и премиер Сали Бериша. Опозиционната партия и нейните съюзници настояват за оставка на правителството на премиера социалист Еди Рама, сформиране на преходен (технически) кабинет и провеждане на свободни избори.

Протестите дойдоха след твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година и ескалация на напрежението след обвиненията в корупция, отправени срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.

През октомври м.г. срещу Балуку бяха повдигнати обвинения за нарушаване на равнопоставеността на участниците в търг или обществена поръчка, а в края на ноември съд в Албания постанови отстраняването ѝ от длъжност и ѝ наложи забрана за напускане на страната. Тя обжалва двете съдебни решения, но в края на миналата седмица Конституционният съд на Албания потвърди временното ѝ отстраняване от длъжност.