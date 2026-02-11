Във Великобритания осъдиха полякиня, убила партньорката си и я погребала в градината си

Полякиня, която е убила партньорката си и след това е заровила разчлененото ѝ тяло в градината на къщата, в която двете са живели в Англия, беше осъдена днес на най-малко 21 години затвор, предаде Ройтерс.

40-годишната Анна Подедворна се преместила от Полша в Дерби, Централна Англия, заедно с Изабела Заблоцка през 2009 г., за да търсят работа. Заблоцка, тогава на 30 години, била обявена за изчезнала на следващата година, след като внезапно прекъснала контакт с майка си и дъщеря си в Полша.

Прокурорите заявиха, че Подедворна е убила Заблоцка през 2010 г., след което използвала уменията си на професионален месар, за да разреже тялото ѝ на две и да го зарови в градината им, която по-късно била залята с бетон.

„На практика след това сте продължили живота си така, сякаш нищо нередно не се е случило“, заяви съдия Хедър Уилямс на Подедворна.

Миналата година, малко след посещение на полски журналист, разследващ изчезването на Заблоцка, Подедворна най-накрая съобщила на полицията къде могат да открият тялото ѝ. Подедворна твърдяла, че е убила Заблоцка при самозащита по време на ожесточен спор, но след съдебен процес била призната за виновна за убийство.

Съдия Уилямс заяви: „Начинът, по който сте се заели с оскверняването на останките на Изабела без видимо разкаяние, съответства на това, че сте убили в гняв партньорка, която сте започнали да презирате.“

Подедворна беше призната за виновна и за възпрепятстване на законно погребение и възпрепятстване на правосъдието.

Съдията добави: „Вашите действия причиниха неизмерима мъка и травма на семейството на Изабела, което остана без никаква представа къде се намира тя или какво се е случило с нея и отчаяно се опитваше да разбере какво е станало“.