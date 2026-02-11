Полша и Италия няма да се присъединят към Съвета за мир на Тръмп

Полша и Италия няма да се присъединят към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, заявиха днес Варшава и Рим, добавяйки се към списъка на съюзниците на Вашингтон, които остават встрани, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви желание Съветът за мир, първоначално замислен с цел да затвърди примирието в Газа, да играе по-широка роля в разрешаването на глобални конфликти, което според някои страни означава, че той може да се превърне в конкурент на ООН.

Това, заедно с факта, че Русия и Беларус бяха поканени да се присъединят, обяснява защо много западни страни възприеха предпазлив подход.

"Като се имат предвид някои съмнения на национално ниво относно формата на Съвета, при тези обстоятелства Полша няма да се присъедини към работата на му, но ще го анализираме", заяви премиерът Доналд Туск на правителствено заседание.

"Нашите отношения със САЩ са били и ще останат наш приоритет, така че ако обстоятелствата се променят, което да позволи присъединяване към работата на Съвета, ние не изключваме никакъв сценарий", допълни той.

Туск трябва да се срещне с президента Карол Навроцки по-късно днес на заседание на Съвета за национална сигурност, в чийто дневен ред беше включена и темата за Съвета за мир.

Междувременно италианският външен министър Антонио Таяни днес също потвърди, че Италия няма да се присъедини.

"Не можем да се присъединим към Съвета за мир, защото има непреодолима конституционна пречка", заяви той пред телевизия "Скай Ти Джи 24".

"Въпреки това, ако се наложи да работим по усилията за възстановяване, целящи гарантиране мира в Близкия изток, сме готови да го направим", каза Таяни.

Съгласно италианската конституция страната може да се присъедини към международни организации само при равни условия с другите държави - условие, което според Рим не е изпълнено от настоящия устав на Съвета, който дава на Тръмп широки изпълнителни правомощия.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони, която е близка с Тръмп, заяви миналия месец, че го е помолила да промени условията на устава на Съвета за мир, за да може Италия да се присъедини.