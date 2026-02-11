ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев: Украински дронове поразиха рафинерия на „Лукойл“ в руската Волгоградска област

Дронове СНИМКА: Getty Images

Украински дронове снощи поразиха рафинерия на „Лукойл“ в руската Волгоградска област, обяви генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА. 

В изявлението на щаба се казва, че атаката е предизвикала пожар в района на съоръжението.

Междувременно украинските военновъздушни сили предупредиха за опасност от руски ракети и казаха, че системите за противовъздушна отбрана са били активирани срещу руска ракетна атака в Лвовска област.

Град Лвов се намира в Западна Украйна на по-малко от 60 километра от границата с Полша.

Градът е на около 600 километра от най-близката граница с Русия и атаките срещу него, особено през деня, са по-редки, отколкото срещу други големи украински градове, отбелязва Ройтерс. 

