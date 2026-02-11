„Газпром нефт“ откри огромно нефтено находище в Ямал

"Газпром нефт“ е открил най-голямото за последните 30 години находище на петрол в арктическата зона на Ямало-Ненецкия автономен окръг, чиито геоложки запаси възлизат на около 55 млн. тона петрол (около 400 млн. барела). Това съобщи главният изпълнителен директор на компанията Александър Дюков в комюнике, цитирано от ТАСС и БТА.

„Това откритие, най-голямото за района на Ямал през последните 30 години, потвърждава, че ресурсите на страната ни все още не са напълно проучени. Както в Арктическата зона, така и в Източен Сибир, а и в много други територии остават възможности за откриване на нови големи находища на въглеводороди“, заяви той.

Дюков добави, че компанията продължава активни геолого-проучвателни дейности практически във всички райони на дейността си, като използва включително цифрови модели на подземните пластове и анализира данни с помощта на изкуствен интелект. „Откритието ще помогне за постигането на целите на Енергийната стратегия на Русия до 2050 г., в която развитието на нови проекти в Арктика е едно от приоритетните направления“, отбеляза ръководителят на „Газпром нефт“.

От компанията отбелязаха, че находището е част от големия петрологазов клъстер на „Газпром нефт“ в южната част на полуостров Ямал.