"Хийтроу" може да загуби титлата си на най-натовареното летище в Европа

Лондонското летище "Хийтроу" (Heathrow) рискува да загуби позицията си на най-натовареното летище в Европа тази година поради „липса на капацитет“, предупреди главният изпълнителен директор Томас Уолдбай, цитиран от ДПА и БТА.

Той подчерта, че създалата се ситуация само показва защо „проектът му за изграждане на трета писта е от критична важност“.

Очаква се това лято Министерството на транспорта да публикува проекта за Национална политиката за летищата (ANPS), която ще осигури рамката за вземане на решения относно развитието на летищата.

Тогава е планирано и Управлението за гражданска авиация (CAA) да вземе решение за дългосрочен модел за летищните такси, което е ключов фактор за това дали "Хийтроу" ще инвестира в трета писта“.

Парламентът ще трябва да вземе решение за окончателната Национална политиката за летищата през есента.

„Ние продължаваме да сме най-голямото летище в Европа, но последните данни показват, че може да загубим тази позиция през 2026 г. и не можем да продължим да стимулираме растежа на икономиката на Великобритания без по-голям капацитет“, заяви Уолдбай. „Ето защо разширяването на "Хийтроу" е от такава критична важност“.

Миналата година през четирите терминала на летището в Западен Лондон са преминали около 84,5 милиона пътници, което е увеличение с 0,7 на сто спрямо 83,9 милиона през 2024 г.

Растежът му изостава от други европейски конкуренти, тъй като капацитетът на двете му писти е изцяло запълнен.

По брой пътници "Хийтроу" е изпреварило с много малко летище Истанбул миналата година, което е имало 84,4 милиона пътници (увеличение с 5,5 на сто).

Парижкото „Шарл дьо Гол“ е класирано на трето място със 72 милиона пътници (ръст от 2,5 на сто), следвано от Схипхол в Амстердам с 68,8 милиона пътници (повишение с 2,9 на сто) и Барахас в Мадрид с 68,1 милиона пътници (ръст с 3 на сто).

През януари "Хийтроу" е регистрирало 6,5 милиона пътници, което е увеличение с 2 на сто спрямо същия месец на 2025 г.