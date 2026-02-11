В разгара на зимния сезон българите отново насочват вниманието си към спорта, пътуванията и активностите на открито. Ново проучване на Visa* показва, че зимните спортове продължават да бъдат предпочитано занимание, като близо две трети от населението (62%) проявяват интерес към подобни активности. Най-голям ентусиазъм се наблюдава сред младите хора на възраст 18–29 години, където четирима от всеки петима (80%) практикуват зимни спортове.

Изненадващо, най-разпространеният зимен спорт сред българите през последните пет години е пързалянето с кънки на лед (29%), следван от ски туринг или ски алпинизъм (24%), алпийски ски (20%) и сноуборд (18%).През следващата си зимна почивка, половината от българите (51%) планират да карат ски или да закупят ски карта, докато други обмислят активности като разходки с кучешки впряг (34%) или пързаляне с кънки на лед (32%). Девет от всеки десет българи (91%) възнамеряват да прекарат зимната си ваканция в страната, а 9% планират пътуване в чужбина – най-често до Австрия (2%) или Швейцария (2%).

През изминалата година повечето българи са закупили зимна екипировка (72%), като половината са инвестирали в зимно спортно облекло (50%). Именно облеклото (50%) и обувките (36%) са най-често купуваните артикули. В същото време над половината (60%) предпочитат да вземат под наем част от екипировката, а всеки трети е наемал или заемал ски, или сноуборд (31%).

Изкуственият интелект променя начина, по който потребителите пазаруват зимна екипировка

Използването на изкуствен интелект (AI) също набира популярност в България. Всеки трети българин (32%) вече е използвал AI за покупка или наем на зимна екипировка или преживявания, а близо две трети (61%) биха обмислили да го направят в бъдеще.

Как изборът на метод на плащане влияе върху поведението на потребителите в планината

Изборът на зимна дестинация до голяма степен се определя от предлаганите удобства – спа и уелнес услуги, местна кухня, активности на пистата, наличието на магазини и организирани занимания.

Що се отнася до плащанията, удобството е ключов фактор: около осем от всеки десет души (79%) предпочитат да плащат с карта или дигитален портфейл. Търговците, които не приемат дигитални плащания, рискуват да губят приходи, тъй като скиорите и сноубордистите променят поведението си, когато тези опции липсват. Половината потребители заявяват, че без възможност за дигитално плащане биха похарчили по-малко (14%), биха избрали друг търговец (18%) или изобщо не биха се върнали (17%) в търговския обект.

„Тези променящи се навици показват как технологиите трансформират не само предпочитанията за плащане, но и цялостните решения, свързани с пътуванията. Дигитализацията променя начина, по който изразходваме, управляваме средствата си и планираме почивките си. Тенденцията се вижда и при българите – все повече хора избират чуждестранни дестинации заради качеството на курортите, докато тези, които остават в България, ценят близостта, лесното пътуване и подкрепата за местната икономика“, коментира Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България.

Зимните олимпийски и параолимпийски игри Milano Cortina 2026 стимулират интереса към зимните спортове

Според Visa – официален технологичен партньор за плащанията на Олимпийските и Параолимпийските зимни игри – европейската индустрия на зимните спортове ще получи сериозен тласък от Milano Cortina 2026.

Проучване сред над 16 000 потребители в 16 пазара показва, че ентусиазмът за практикуване на зимни спортове продължава да расте. Над половината българи (54%) споделят, че Олимпийските игри ги вдъхновяват за зимни спортове, а почти всички (97%) очакват събитието да засили интереса към гледането на състезанията.

40 години партньорство и иновации

От 1986 г. Visa е технологичен партньор за плащанията на Олимпийските игри, а от 2002 г. – и на Параолимпийските игри. През последните четири десетилетия компанията развива ролята си, предоставяйки иновации, достъп и добавена стойност за всяка Зимна Олимпиада.

Visa работи по въвеждането на дигитални плащания в обществения транспорт и планинските курорти в Северна Италия, подпомагайки дигитализацията на над 50 ски дестинации и устойчивия растеж на местния бизнес.

*За проучването: Проучването е проведено от Response Now s.r.o. в периода декември 2025 – януари 2026 г. сред представителна извадка от 1 039 интернет потребители в България на възраст 18–60 години.

За повече информация, посетете visabg.com.