Българите, осъдени за шпионаж във Великобритания, са замесени в случая с подсъдимия Егисто От

Виенският окръжен съд продължи днес с гледането на делото за шпионаж срещу бившия главен инспектор във вече разпуснатата Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма Егисто От, предаде австрийската агенция АПА, цитирана от БТА,

Прокурорът представи нови доказателства, предоставени от британските власти, които уличават От. Става дума за резултати от разследване на дейността на шестимата български граждани, арестувани през 2023 г. в Лондон по подозрение в шпионаж. Материалите са били предадени на Дирекция "Държавна сигурност и разузнаване".

Шестимата българи са действали от Лондон като трансгранична руска шпионска клетка и са били ръководени от бившия мениджър на компанията "Уайъркард" (Wirecard) Ян Марсалек в интерес на руската Федерална служба за сигурност (ФСС).

Мобилните телефони на бивш началник на кабинет в Министерството на вътрешните работи на Австрия и на още двама високопоставени служители в същото ведомство, както и лаптоп тип SINA, съхраняващ разузнавателна информация на държава от ЕС за Марсалек, са попаднали във ФСС именно чрез Егисто От.

Българите са изпълнявали спомагателни функции и са организирали вземането на телефоните и лаптопа, които според обвинението са били предадени в жилището на дъщерята на От. Според обвинението От е получил за телефоните 50 000 евро, а за лаптопа 20 000 евро, като парите също са били донесени в апартамента на дъщеря му – първия път в плик от "Макдоналдс".

Снимки уличават От

Прокурорът представи снимка на дъщерята на От, открита в дома на Орлин Р. – един от шестимата българи, който е бивш технологичен предприемач и е играл централна роля в групата.

"Познавате ли дамата на снимката?", попита обвинителят.

"Без коментар", отвърна обвиняемият От.

За прокурора няма съмнение, че снимката на дъщерята на От е попаднала в групата около Орлин Р., "за да знае агентът от кого трябва да вземе телефоните". От е дал "инструкциите и е създал организацията" за всичко това, заяви прокурорът.

Мъжете около Орлин Р. разполагали и със снимка на изчезналия лаптоп SINA. Материалите доказват, че дъщерята на От е предала устройствата на пратениците на руското разузнаване и че От "е организирал всичко", подчерта прокурорът.

Орлин Р. беше осъден през май 2025 г. във Великобритания на десет години и осем месеца затвор за шпионаж, като делото е обхващало шест разузнавателни операции. Неговите съучастници също получиха тежки присъди. За шпионската си дейност Орлин Р. е използвал кодовото име "Джеки Чан", а друг българин се е наричал "Лудия Макс" и "Жан-Клод ван Дам".

Разследващият журналист Христо Грозев също е бил шпиониран

Групата е шпионирала, наред с други хора, българския журналист Христо Грозев, който работи за разследващата мрежа "Белингкет" (Bellingcat). Грозев, който тогава е живеел във Виена, е бил проследен дори до Валенсия.

В чатове групата е обсъждала да ограби, убие или отвлече Грозев и да го отведе в Русия. През юни 2022 г. е било извършено влизане с взлом в жилището на Грозев във Виена. Снимка на лаптопа, откраднат тогава, е била открита у Орлин Р.

Виенският адрес на Грозев е бил установен от Егисто От и според обвинението е бил предоставен на поръчителите.

Служебните телефони на тримата бивши високопоставени служители на Вътрешното министерство според обвинението са били предадени "на неизвестни съучастници, по поръчка на Ян Марсалек, за да бъдат транспортирани през Турция до Москва с цел по-нататъшен анализ от руското разузнаване". Впоследствие Марсалек, като "руски агент, е имал пълен достъп до всички данни от служебния мобилен телефон" на бившия началник на кабинет в Министерството, пише в обвинителния акт.

Бивши ръководители на Федералната служба за защита на конституцията са призовани като свидетели

На третия ден от процеса трябва да бъдат изслушани бивши ръководители от службата, както и други бивши и действащи служители на службата за защита на конституцията. Бивш ръководител на отдел в нея отхвърли твърдението на От, че му е възлагал задачи за справки с данни.

"Такова нещо не е имало", заяви той.

Основната задача на От била вербуването и ръководенето на служители под прикритие. Подобни справки биха могли най-много да се разглеждат във връзка с изясняване на миналото на агентите под прикритие. Освен това в ресора на От не е имало причина да се установяват лични данни, каза още той.

Прокуратурата обвинява От, че многократно е правил справки за данни в полза на руското разузнаване, което обвиняемият отрича.

Друг служител, който от 2015 до 2017 г. е отговарял за От като ръководител на сектор, заяви, че не е имало основание за справки относно руски граждани.

На въпрос дали От евентуално е действал като "специален пратеник" на друг ръководител, свидетелят отговори: "Възможно е. Но аз не работя за чужда служба, без ведомството да знае".

За днес е призован дългогодишният директор на Федералната служба за защита на конституцията Петер Гридлинг, който я ръководеше от 2008 до 2020 г.

Преди това трябва да бъде изслушан бившият заместник-ръководител Волфганг Цьорер, който, поне според твърденията на От, е възложил на Егисто От строго секретна мисия.

През май 2024 г. Гридлинг заяви, че още през 2015 г. е имало първи сигнали за "нередности" около От. Първото му отстраняване от длъжност беше отменено през юни 2018 г. от Федералния административен съд, но през 2021 г. главният инспектор отново беше отстранен.