Американец бе осъден в Германия на близо 3 г. затвор за опит за шпионаж в полза на Китай

Гражданин на САЩ бе осъден в Германия на 2 години и 8 месеца затвор за това, че е предложил секретна американска военна информация на китайското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мъжът, назован в съответствие с германското законодателството за защита на данните само като Мартин Д., беше признат за виновен за осъществяване на контакт с китайските държавни служби през лятото на 2024 година.

Според съда в западния германски град Кобленц тогава той е работил за фирма подизпълнител на армията на Съединените щати в американска военна база.

Обвиняемият, който беше арестуван от германските власти през ноември 2024 година, не се е възползвал от правото си на обжалване на присъдата, добави съдът.