ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Витрувианският премиер - виж оживялата карикатура ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22269613 www.24chasa.bg

Американец бе осъден в Германия на близо 3 г. затвор за опит за шпионаж в полза на Китай

896
СНИМКА: Pixabay

Гражданин на САЩ бе осъден в Германия на 2 години и 8 месеца затвор за това, че е предложил секретна американска военна информация на китайското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Мъжът, назован в съответствие с германското законодателството за защита на данните само като Мартин Д., беше признат за виновен за осъществяване на контакт с китайските държавни служби през лятото на 2024 година.

Според съда в западния германски град Кобленц тогава той е работил за фирма подизпълнител на армията на Съединените щати в американска военна база.

Обвиняемият, който беше арестуван от германските власти през ноември 2024 година, не се е възползвал от правото си на обжалване на присъдата, добави съдът.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)