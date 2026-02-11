Председателката на Бундестага призова Израел да не възстановява смъртната присъда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателката на Бундестага (долната камара на германския Парламент) Юлия Кльокнер призова Израел да не възстановява смъртната присъда – предложение, което към този момент се обсъжда от израелските депутати, предаде ДПА, цитирана от БТА.

“Премахването на смъртното наказание е постижение, което не трябва да бъде застрашено“, заяви днес Кльокнер след разговори с председателя на Кнесета (израелския парламент) - Амир Охана, в Йерусалим.

Смъртното наказание е несъвместимо със защитата на човешкото достойнство, заяви Кльокнер. Не бива една държава да отмъщава, добави тя. Израелските депутати обсъждат противоречив проектозакон, който да въведе смъртно наказание за терористи.

Проектозаконът, подкрепен от правителството на министър-председателя на Израел - Бенямин Нетаняху, беше одобрен на първо четене през ноември. За да придобие силата на закон, текстът трябва да бъде одобрен след още две четения в израелския парламент.

Израел премахна смъртното наказание за убийство през 1945 година, въпреки че законодателството продължи да го позволява при определени обстоятелства, като например за нацистки военнопрестъпници или в случай на държавна измяна по време на война.

Последният случай на екзекуция беше през 1962 година, когато беше изпълнено смъртното наказание на германския нацист Адолф Айхман.

Кльокнер подчерта правото на страната да се отбранява на фона на нападенията от палестинската ислямистка групировка “Хамас“ от 7 октомври 2023 година, но в същото време изтъкна тежката хуманитарна криза в ивицата Газа - опустошена от повече от 2 години на война, предизвикана от нападението на радикалното движение.

“Хуманитарната помощ не е политическа компенсация, а морален дълг“, заяви Кльокнер. “Осъзнаването на хуманитарната криза не означава размяна на ролите на виновник и жертва“, добави тя.