Марк Рюте насърчи преговорите за мир с Русия

Не е моя работа да давам съвети на съюзниците, но всеки от тях всеки може да направи това, което прави Франция, каза днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на министрите на отбраната от алианса в Брюксел. Така той отговори на въпрос, свързан със стъпките за възобновяване на диалога между Париж и Москва.

По неговите думи Франция съгласува своите действия със САЩ и други съюзници. Бих насърчил всяка инициатива за ускоряване на края на войната в Украйна, добави Рюте. Да се надяваме, че възможно най-скоро ще има мирно споразумение или дълготрайно прекратяване на огъня, допълни той.

Попитан за това, че на утрешното заседание САЩ за втори път през последните месеци няма да бъдат представени от министър, Рюте заяви, че напълно приема този факт. Не всеки път е възможно министри да участват в срещите, каза той. САЩ запазват силно присъствие в Европа, ядрено и конвенционално, отбеляза генералният секретар на алианса, цитиран от БТА.

Той обобщи, че утре военните министри от НАТО ще разговарят за продължаване на подкрепата за Украйна и за увеличаване на военното производство и разходите за отбрана. По неговите думи 99 на сто от военната подкрепа за Киев се осигурява от страните в алианса и техните партньори. Утре ще обсъдим как се прилагат решенията за постепенно увеличаване до 5 на сто от брутния вътрешен продукт на разходите за отбрана през следващите години, добави Рюте.