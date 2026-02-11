Кая Калас към Украйна: Избори по време на война не се правят

Избори по време на война не са добро решение, каза Кая Калас по повод очакванията Украйна да се насочи към вот за нов президент.

"Повечето от европейските страни са предвидили в своите конституции, че по време на война не се правят избори", каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността пред журналисти преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел.

"Когато има нападение отвън, не може да се правят избори, всички усилия се насочват към отбраната, добави тя по повод съобщенията, че Украйна се готви за избори за нов президент. Избори по време на война не са добро решение. Може би има надежда за мир, но не виждам усилия от руска страна в тази посока.", коментира Калас, цитирана от БТА.

Калас съобщи, че работата по одобряването на допълнителни санкции срещу Русия продължава, но засега не е постигнато съгласие по всички предложения на Европейската комисия. Тя благодари на евродепутатите, които днес подкрепиха осигуряването на заем от 90 милиарда евро за Украйна и призова за гъвкавост при използването на средствата.

По нейните думи днес министрите от ЕС ще обсъдят европейския принос за гаранциите за мир в Украйна. Калас поясни, че Украйна ще може да си набавя въоръжение със заетите средства от всякакви източници, ако сама не може да го произведе или ако то не се предлага на европейския пазар.