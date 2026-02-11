Черен рекорд в Италия - 13 жертви само за седмица в италианските планини

Само за една седмица снегът в италианските планини отне живота на 13 души при различни обстоятелства. В северните области Вале д'Аоста, Фриули-Венеция Джулия, Ломбардия и Трентино Алпийската спасителна служба беше викана непрекъснато заради инциденти до улеи, ледници и открити склонове, където снегът изглеждаше на пръв поглед красив и спокоен. Десет от тези хора загинаха в лавини. Останалите - при други инциденти в зимната планина, която тази година се оказа особено коварна.

Експертите обясняват пред италианските медии в какво се състои парадокса на трагедията -не се дължи на буря, а на нещо почти невидимо, свързано с начина, по който снегът е подредил собствените си пластове. В началото на зимата почти нямаше сняг. Планината остана гола и студена. После дойде лек снеговалеж, тънък слой от 10 до 40 см по високите части. Скоро след това температурите се повишиха отново и този първи сняг се превърна в незабележима , но решаваща „основа" за това, което се случи по-късно.

Когато студът се завърна, настъпи процес, който Алекс Баратин от Националната дирекция на Спасителната служба обяснява като „конструктивен метаморфизъм". Вътре в снежната покривка започва образуването на фасетирани кристали, подобни на скрежа по стъклото на автомобил в мразовита сутрин. Става въпрос за кристали с изразени ръбове и плоски повърхности. Те блестят като диаманти, когато бъдат осветени. Тази красота обаче е измамна, защото кристалите са ронливи, крехки и неспособни да понесат тежест.

През последните седмици снегът започна да пада обилно. Бурите натрупаха нови маси върху този слаб слой. Вятърът ги уплътни, притисна ги и оформи твърди снежни плочи, които покриват кристалите отдолу. Един кубичен метър прясно паднал сняг тежи около 50-70 кг, но когато бъде компресиран от вятъра, тежестта му може да достигне над 300 кг. Под плътната повърхност обаче остана онази крехка, зърнеста структура, подобна на изсъхнала глина, която се разпада и рони при натиск.

Достатъчна е една единствена стъпка, едно преминаване на скиор, за да се пропука твърдата плоча. Натискът се предава надолу, слабият слой се срутва и за части от секундата се освобождава цялата маса. Чува се онзи характерен глух тътен като при далечна експлозия. После всичко се превръща в бяло и неудържимо движение.

Сред жертвите има и опитни скиори, както и хора, които познават планината. Но дори тренираното око понякога не може да различи опасността. Видимостта се мени, светлината подвежда, склонът изглежда стабилен. Както обясняват експертите по планината, понякога разбираш, че стоиш върху нестабилна плоча, едва когато вече е късно. Най-рискови са откритите пространства над горската граница. В гората дърветата понякога задържат снега, служат като естествена опора. Извън нея има само скали и наклон и нищо, което да спре движението, когато то започне.

Спасителите подчертават, че случилото се не е резултат от климатичните промени в дългосрочен план, а от конкретна последователност от метеорологични събития през последните месеци. Подобни трагични периоди са се случвали и преди, когато зимата подреди условията по същия коварен начин. Но този път броят на жертвите е особено висок.

След последните снеговалежи много хора са се устремили към планината в кратките прозорци от хубаво време. Според експертите планинари е обяснимо желанието за сняг, простор и адреналин, но когато снежната покривка е нестабилна, всяко присъствие увеличава риска.