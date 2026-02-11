Близкият кръг на Ердоган готви сина му за президент

Според “Блумбърг” възможен наследник на държавния глава е и неговият зет

В Турция все повече се обсъжда възможността настоящият президент Реджеп Ердоган да бъде наследен от един от синовете си - бизнесмена Неджметин Билял, разкри “Блумбърг”. Според анонимни източници на изданието, близки до разговорите, членовете на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) все по-често зад закрити врати дискутират влизането на втория син на президента в политиката. Съгласно законодателството на южната ни съседка Ердоган трябва да напусне поста си през 2028 г. Той обаче ще може да се кандидатира за преизбиране, ако парламентът

свика предсрочни избори

преди края на настоящия му мандат. Друг възможен вариант е конституционна реформа, която би дала зелена светлина на Ердоган да се кандидатира отново след малко повече от две години.

Смята се, че семейството на Ердоган, както и ръководството на ПСР, искат президентът да се задържи на власт още пет години след края на мандата си, като през тях да проправи постепенно пътя за прехвърляне на властта към Билял. Според “Блумбърг” вътрешнополитическата и международната среда е “благоприятна” за подобно предаване на щафетата, макар и да не е гарантирано.

Билял реално не е съвсем извън политическите среди и сега. Синът на Ердоган е американски възпитаник - бакалавър е по политически науки в Индианския университет в Блумингтън, а по-късно завършва магистратурата си в Училището по държавно управление “Джон Ф. Кенеди” на Харвард. Непосредствено след като се дипломира е стажант към Световната банка, а след това се връща в Турция през 2006 г., за да развива бизнес. Билял е акционер, наред с други от семейството си, в компанията за морски транспорт BMZ Group. Той е и в управителния съвет на Турската младежка фондация.

През 2013 г. Билял, заедно с баща си, по-големия си брат Ахмет Бурак и още мнозина, свързани с ПСР, попаднаха в сърцето на мащабен корупционен скандал. Причина беше изтекъл запис между Ердоган и Билял, в който президентът (тогава премиер) казва на сина си да разкара от семейния им дом 30 млн. евро. След записа избухнаха антиправителствени протести, а Ердоган беше категоричен, че изтеклите разговори за фалшиви.

Според разследващи в основата на всичко била схемата “газ срещу злато” с Иран. В крайна сметка по случая бяха арестувани над 90 души. След последвала информация, че се готви ново разследване, властта бързо потуши операцията. С указ на правителството бяха уволнени 350 полицейски служители, сред които и началниците на отделите за финансови престъпления, контрабанда и организирана престъпност.

Подходът на властта явно не се е променил много за последните години, само че вместо уволнения сега тя разпорежда арести. Основният политически опонент, който според мнозина имаше голям шанс да спечели президентския вот през 2028 г. - истанбулският кмет Екрем Имамоглу, още е в ареста.

Той беше задържан заедно с над 100 души

по обвинения в корупция през март 2025 г., след като непосредствено преди това беше обявен като кандидат на турската опозиция в бъдещата президентска надпревара. През ноември прокуратурата в Истанбул внесе обвинителен акт срещу Имамоглу от близо 4000 страници, а още по-главозамайваща беше исканата присъда - между 828 и 2352 години затвор по обвинения в създаване и ръководене на ОПГ. Първото заседание по делото на отстранения кмет е насрочено за март т.г.

След като няма реален опонент пред себе си, Ердоган заедно с ПСР могат спокойно да обсъдят вариантите за потенциалния наследник на президента. Освен сина му се споменават и Селчук Байрактар - производителят на дронове Baykar и зет на Ердоган, външният министър Хакан Фидан и бившият външен министър Сюлейман Сойлу.

Докато тайните дискусии очевидно са в ход, се случват и по-явни политически промени, макар и изненадващи. В сряда Ердоган реши да смени министъра на правосъдието Йълмаз Тунч и този на вътрешните работи - Али Йерликая. На техните места застават съответно главният прокурор на Истанбул Акин Гюрлек и Мустафа Чифтчи - управител на провинция Ерзурум.

