Киев отхвърли тези твърдения и подчерта, че при настоящите условия не може да се проведе вот

Украйна се готви да проведе президентски избори и референдум дали да признае окупираните си територии за руски по-късно през пролетта, а президентът на страната Володимир Зеленски щял да обяви точната дата за двата вота на 24 февруари. Това твърди изданието “Файненшъл таймс”, което се позовава на свои източници и беше цитирано от редица чуждестранни медии.

Украински новинарски платформи обаче отхвърлят твърденията на западните си колеги. След отправени официални запитвания до офиса на Зеленски им е било отговорено, че към този момент президентът не възнамерява да обявява дати за каквито и да било електорални инициативи.

“Володимир Зеленски не планира подобно нещо. Ако руснаците убиват хора всеки ден, как можем да обявим или сериозно да обмислим избори през следващите седмици? Никой не е против тях, но трябва да има гаранции за сигурността на Украйна”, заяви пред “Киев Индипендънт” говорител на президента.

Според “Файненшъл таймс” Вашингтон засилва натиска си върху Киев да се съгласи на финализиране на преговорите с Москва до края на пролетта или началото на лятото. Изданието твърди, че американците са определили датата 15 май за краен срок за провеждане на президентските избори и референдума. Ако те не се проведат дотогава, Украйна щяла да загуби гаранциите за сигурност, които САЩ предлагат в рамките на настоящата мирна инициатива. Самият Зеленски призна миналия петък, че Белият дом настоява мирното споразумение да бъде подписано до юни.

Източници, близки до президента, обясниха пред украински медии, че някой целенасочено разпространява слухове за предполагаеми избори, като добавиха, че това не се случва за първи път.

“Следващата седмица ще се проведат нови преговори с Русия. Ако там се постигне някакъв напредък, може би нещо ще се промени относно възможността за провеждането им”, предполага анонимен държавен служител пред “Киев Индипендънт”.

Независимо от това “Файненшъл таймс” е категоричен, че в Украйна тече трескава подготовка за предполагаемия президентски вот и референдума. Според изданието съгласно крайния срок, зададен от Белия дом, парламентът на източноевропейската държава ще прекара март и април в работа по законодателни промени, които да позволят избори при военно положение - нещо, което конституцията на страната в момента забранява.

Британският “Телеграф” отбелязва, че е малко вероятно Киев да спази сроковете, зададени от САЩ, тъй като те зависят и от готовността на руския лидер Владимир Путин да подпише евентуално мирно споразумение. Той многократно е заявявал, че това няма да се случи, докато Украйна не се съгласи официално да се откаже от богатия на природни ресурси регион Донбас. Макар по-голямата част от него да е окупирана от силите на Москва, Киев все още контролира някои стратегически позиции в района.

От Кремъл заявиха, че получават противоречиви сигнали относно евентуалните избори за президент и референдум. Говорителят на Путин Дмитрий Песков каза, че Москва следи ситуацията и ще вземе предвид получената информация.

Общественото мнение сред украинците остава разделено. Около 55% от тях подкрепят провеждането на референдум за евентуално мирно споразумение, докато 32% се противопоставят на идеята, сочи проучване на Киевския международен институт по социология, публикувано на 16 януари. Все пак експерти предупреждават, че организирането на надеждни избори по време на война би изисквало значителна и продължителна подготовка.

