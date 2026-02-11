Малко кученце, притиснато под хладилник, бе спасено при проверка на български микробус в Австрия

Кученце бе спасено при пътна проверка на български микробус в австрийската провинция Долна Австрия, предаде австрийската агенция АПА, като се позова на полицията.

Изплашеното животно се е намирало в тясно и тъмно пространство в автомобила на площ за движение от около едва 30 на 30 сантиметра. Повиканият ветеринарен лекар е установил и други нарушения. Кучето е било взето и откарано за по-нататъшни грижи в приют за животни в град Санкт Пьолтен.

Микробусът, управляван от 52-годишен българин, е бил спрян за проверка от служители на полицията в района на град Херцогенбург, информира БТА.

В товарния отсек на микробуса униформените са открили малкото куче, притиснато под хладилник, куфари и други превозвани предмети.

„Товарът не е бил обезопасен и при рязко спиране или внезапна маневра е можел да се размести и да нарани тежко кученцето", подчертаха от областната дирекция на полицията в Долна Австрия. Пътуването вероятно е започнало от германския град Щутгарт, като по време на него четириногото е било хранено единствено с остатъци от храна.

Освен липсата на пространство и подходящо съоръжение ветеринарният лекар е установил липса на валидна ваксинация срещу бяс, както и липса на светлина, подходяща за приемане на храна и вода. Освен това транспортът на куче е допустим едва след навършване на 16 седмици. Поради това е било разпоредено отнемане на кученцето.

Междувременно при проверката са установени и сериозни технически неизправности на микробуса, а обезопасяването на товара и допустимата максимална маса не са отговаряли на законовите изисквания. От 52-годишния водач е била изискана предварителна сума за гаранция. Предстои да бъде подаден сигнал до областната администрация.