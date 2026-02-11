Премиерът на Канада след масовото убийство: Ще се поучим от трагедията

Министър-председател на Канада Марк Карни заяви днес, че канадците ще преминат през шока от "ужасяващото" масово убийство в западната провинция Британска Колумбия, предаде Ройтерс.

Министърът на обществената сигурност – Гари Анандасангарий, се отправи към малкия град Тъмблър Ридж, където жена застреля 9 души и след това се самоуби в най-смъртоносната стрелба в канадската история.

"Ще преминем през това. Ще се поучим от това", каза Карни, който беше видимо разстроен и в един момент стигна до сълзи, посочва Ройтерс. "Но сега е време да бъдем единни, както канадците винаги правят в такива моменти – да се подкрепяме, да споделим тъгата си и да продължаваме живота си заедно", добави той, цитиран от БТА.

Премиерът заяви, че е разпоредил знамената на всички правителствени сгради да бъдат спуснати наполовина през следващите седем дни в знак на национален траур.

Извършителката, описана като "жена с кестенява коса", застреля вчера седем души в гимназия (една от жертвите е починала на път за болница), предаде Асошиейтед прес. Жената рани там 25 души, двама от които бяха с опасност за живота. Смята се, че преди това жената е убила още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани.

След това тя била открита мъртва, като вероятно се е самоубила.