Съветът на ЕС одобри отпускането на 3,3 млрд. евро за подобряване на отбранителните способности на България

Съветът на ЕС съобщи, че на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел е било одобрено отпускането на европейски средства за подобряване на отбранителните способности на България, Белгия, Кипър, Дания, Испания, Хърватия, Португалия и Румъния. Предвидената сума за нашата страна е до близо 3,3 милиарда евро.

В съобщението се отбелязва, че днешното решение се основава на положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове в отбраната на посочените държави, съобщава БТА. Предстои страните да получат достъпни дългосрочни заеми от ЕК и да придобият съвременна отбранителна техника.

Миналата година ЕК изрази готовност да подкрепи с общо до 800 милиарда евро превъоръжаването на Европа, като 150 милиарда евро са предвидени за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната. След днешното решение комисията ще сключи споразуменията за заем с посочените държави и първите плащания се предвижда да бъдат извършени след месец.