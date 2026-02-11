Крал Чарлз III: С Камила сме дълбоко шокирани от ужасната атака в Канада

Британският крал Чарлз III каза, че е "дълбоко шокиран" от масовото убийство на девет души в малък град в западната част на Канада, предаде Франс прес.

"Съпругата ми (кралица Камила) и аз бяхме дълбоко шокирани и натъжени, когато научихме за ужасната атака в средно училище в Тъмблър Ридж. Можем да изразим само най-искрените си съболезнования на семействата, опечалени от невъобразимата загуба на свои близки, и на онези, които все още чакат новини от болницата", заяви британският монарх, който е и държавен глава на Канада, цитира БТА.