ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Ние трябва да управляваме буферната зона...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22270441 www.24chasa.bg

Крал Чарлз III: С Камила сме дълбоко шокирани от ужасната атака в Канада

4148
Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Британският крал Чарлз III каза, че е "дълбоко шокиран" от масовото убийство на девет души в малък град в западната част на Канада, предаде Франс прес.

"Съпругата ми (кралица Камила) и аз бяхме дълбоко шокирани и натъжени, когато научихме за ужасната атака в средно училище в Тъмблър Ридж. Можем да изразим само най-искрените си съболезнования на семействата, опечалени от невъобразимата загуба на свои близки, и на онези, които все още чакат новини от болницата", заяви британският монарх, който е и държавен глава на Канада, цитира БТА.

Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)