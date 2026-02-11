Автомобилният концерн „Стелантис" издаде предупреждение "Не шофирайте" за около 225 000 по-стари автомобила в САЩ

Автомобилният концерн „Стелантис" (Stellantis), собственик на марката „Крайслер" (Chrysler), издаде предупреждение „Не шофирайте" за около 225 000 по-стари автомобила в САЩ заради неизправни въздушни възглавници „Таката" (Takata), които вече са обект на изтегляне от пазара, предаде Ройтерс.

Предупреждението се отнася за различни по-стари модели „Додж Рам" (Dodge Ram), „Дюранго" (Durango), „Дакота" (Dakota), „Магнум" (Magnum), „Чалънджър" (Challenger), „Крайслер Аспен" (Chrysler Aspen) и „Крайслер 300" (Chrysler 300), „Джип Ранглер" (Jeep Wrangler) и „Мицубиши Рейдър" (Mitsubishi Raider) от различни моделни години в периода 2003–2016 г., при които ремонтите по изтеглянето не са били извършени.

„Националното управление за безопасност на движението по пътищата" (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) съобщи, че 28 смъртни случая в страната са свързани с катастрофи, при които са били използвани дефектни въздушни възглавници „Таката". От „Националната администрация за безопасност на движението по пътищата" предупреждават, че „дори леки катастрофи могат да доведат до експлозия на въздушни възглавници „Таката", което може да причини смърт или тежки, променящи живота наранявани