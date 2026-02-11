Русия прибира туристите си от Куба и преустановява полетите заради кризата с авиационно гориво

Две руски авиокомпании планират в следващите дни да върнат руските туристи от Куба и след това да спрат преустановят дейността си, докато ситуацията с недостига на авиационно гориво не се подобри. Това съобщи днес Федерална агенция за въздушен транспорт „Росавиация", цитирана от Ройтерс.

Двете авиокомпании са „Россия" (Rossiya), която е част от групата „Аерофлот" и „Нордуинд еърлайнс" (Nordwind Airlines), които ще изпълнят само няколко полета обратно към Русия, излитайки от Хавана и Варадеро, за да приберат своите граждани, след което ще прекратят графика си на полети до Куба за неопределено време.

Москва и Хавана търсят алтернативни начини за възобновяване на въздушния транспорт в интерес на своите граждани, се посочва в изявление на „Росавиация", като допълва, че съвместно с Министерството на транспорта следи „отблизо ситуацията", допълва държавната информационна агенция РИА.

„Страните търсят алтернативни начини за възобновяване на разписанията за полети в двете посоки", пише в изявлението на авиационния регулатор, цитирано от БТА.

„Всички руски туристи, които в момента са в Куба, ще бъдат върнати в Русия организирано и по график", увериха авиокомпаниите, като информация за полетите е налична на страниците на превозвачите в интернет.

Недостигът на авиационно гориво е част от по-широка енергийна криза в Куба, причинена от значителни ограничения в доставките на петрол към Хавана. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че Куба представлява „необичайна и извънредна заплаха" за националната сигурност за САЩ и заяви, че вече няма да получава петрол от Венецуела. Президентската администрация също така заплаши да наложи мита на други държави, доставящи петрол, като Мексико, „ако продължат да доставят гориво до Хавана".

По-рано кубинските авиационни власти предупредиха международните авиокомпании, че авиационно гориво вече няма да е наличен на острова, което означава, че самолетите не могат да зареждат керосин. Това създава сериозни затруднения за полети от и до страната.

Вчера китайското външно министерство обяви, че Пекин твърдо подкрепя Куба на фона на недостига на керосин в страната.

„Китай твърдо подкрепя Куба в защитата на националния й суверенитет и сигурност и се противопоставя на чуждестранната намеса", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Канадската авиокомпания „Еър Канада" (Air Canada) също съобщи, че спира полетите си до Куба заради липсата на керосин на летищата в страната.

В началото на месеца руският посланик в Хавана Виктор Коронели заяви, че Русия ще продължи да доставя петрол на Куба.