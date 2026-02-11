ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Ние трябва да управляваме буферната зона...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22270681 www.24chasa.bg

Президентката на Мексико: Не знам за дронове на наркокартели по границата със САЩ

1640
Клаудия Шейнбаум КАДЪР: Екс/@Claudiashein

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум каза днес, че не знае нищо за използването на дронове по границата със САЩ, след като беше попитана за причината за временното спиране на полетите на международното летище в пограничния американски град Ел Пасо в щата Тексас, предаде Ройтерс.

Федералната авиационна администрация на САЩ спря въздушния трафик на летището поради, според нея, навлизане на дронове на мексикански наркокартел, но по-късно разреши полетите да бъдат възобновени.

"Няма информация за използването на дронове по границата", заяви Шейнбаум на редовната си пресконференция, съобщи БТА.

Клаудия Шейнбаум КАДЪР: Екс/@Claudiashein

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)