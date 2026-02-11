Президентката на Мексико: Не знам за дронове на наркокартели по границата със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум каза днес, че не знае нищо за използването на дронове по границата със САЩ, след като беше попитана за причината за временното спиране на полетите на международното летище в пограничния американски град Ел Пасо в щата Тексас, предаде Ройтерс.

Федералната авиационна администрация на САЩ спря въздушния трафик на летището поради, според нея, навлизане на дронове на мексикански наркокартел, но по-късно разреши полетите да бъдат възобновени.

"Няма информация за използването на дронове по границата", заяви Шейнбаум на редовната си пресконференция, съобщи БТА.