Зеленски: Ние трябва да управляваме буферната зона в Украйна

"Нито една от страните не проявява особен ентусиазъм към идеята за създаване на свободна икономическа зона – нито руснаците, нито ние. Имаме различни гледни точки по този въпрос. И се споразумяхме за следното – нека се съберем отново на следващата среща и да представим визии как това би могло да изглежда", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Той отбеляза, че в обсъжданията относно това кой ще контролира буферната зона САЩ трябва да разяснят позицията си. „Ако тя е на наша територия – а територията е наша – тогава страната, чиято територия е това, трябва да я управлява", заяви Зеленски, цитиран от БТА.

Украинският президент също така каза, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска всички документи да бъдат подписани наведнъж. Той отбеляза, че Украйна ще трябва да одобри мирното споразумение или чрез гласуване в парламента, или чрез общонационален референдум.

„Засега говорим и за последователен план за всички наши действия, включително подписването на документите. Смятам, че след следващата ни среща трябва да има яснота", заяви Зеленски.

Украинският президент каза още, че неотдавнашните преговори в Обединените арабски емирства са били съсредоточени върху механизмите за прекратяване на огъня и как САЩ ще ги наблюдават. Преговарящите обаче не са успели да договорят подробностите без политически решения на по-високо ниво.

„Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета. Има яснота, че ще има наблюдение, но има и яснота, че е необходима още работа по формулировките и подробностите", заяви Зеленски.