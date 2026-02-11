ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета операция за Линдзи Вон, успешна е

Разбиха група за наркотрафик, пренасяла кокаин в торти

Кокаин СНИМКА: Архив

Група, заподозряна в трафик на наркотици, е обвинена, че внасяла кокаин от Германия в Чехия, укриван в торти, предаде ДПА.

Представителка нацентъра за борба с наркотиците на чешката полиция заяви днес, че по този начин са били пренесени над 30 килограма наркотик от Берлин до Прага.

„Те украсявали тортите с бита сметана така, че нито съдържанието, нито разрезът, който са използвали, за да променят пълнежа, да може да се види", обясни тя. Тортите, пълни с наркотици, са били опаковани в кутии и пренасяни от куриер, който пътувал с автобус от германската до чешката столица, каза говорителката, цитирана от БТА.

Всяка торта е съдържала кокаин с тегло от около 1 килограм. Групата се е възползвала от факта, че пазарната цена на кокаина в Чехия е значително по-висока, отколкото в Германия, обясни говорителката.

Сред заподозрените има седем чужденци и един чешки гражданин. Петима от тях са в ареста.

Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 18 години затвор, добави тя. Чешката полиция не разкри националността на заподозрентие чужденци от правни съображения.

Полицията обвинява групата, че е предлагала кокаин и други наркотици, като метамфетамин, екстази и ЛСД, чрез чат услуга в интернет.

Съобщава се, че са набирали като куриери млади хора, имащи нужда от финансови средства. При обиските са иззети големи количества наркотици, чиято пазарна цена на улицата се оценява на 20 000 евро, автомобил и няколко луксозни часовника.

