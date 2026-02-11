Ердоган и Мицотакис: Различията между Гърция и Турция могат да бъдат решени на основата на международното право

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис са се съгласили, че всякакви различия между Гърция и Турция могат да бъдат разрешени на основата на международното право, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Мицотакис днес е на посещение в Анкара, където разговаря с Ердоган, след което под тяхното председателство се проведе Шестият висш съвет за сътрудничество между Гърция и Турция, в рамките на който бяха подписани шест двустранни спогодби и съвместна декларация на двете правителства.

В изявленията пред медиите след разговорите гръцкият премиер заяви, че е дошло време „да бъде вдигната всяка заплаха между нас", а турският президент от своя страна го нарече „скъп приятел" и се съгласи, че проблемите не са нерешими в рамките на международното право.

В изявлението си Мицотакис благодари за безупречното гостоприемство и подчерта значението на диалога и на добросъседските отношения, особено в условията на една нестабилна и непрекъснато променяща се международна среда. Той каза, че с турския президент са направили подробен и цялостен преглед на двустранните отношения през последните над две години след началото на процеса на сближаване през 2023 г., основан на три стълба: политически диалог, позитивен дневен ред и мерки за изграждане на доверие. „Дори когато сме на различни мнения, е важно да не се насочваме към кризи и напрежение", заяви гръцкият министър-председател.

Той каза, че тези усилия вече дават резултат и предотвратяват напрежението, което в миналото е поставяло отношенията между двете страни на изпитание, информира БТА.

Мицотакис посочи като особено успешно сътрудничеството в програмата за издаване на краткосрочни визи за турски граждани за посещения на 12 гръцки острова в източната част на Егейско море. Той съобщи, че с Ердоган са се договорили Гърция да поиска от Европейската комисия програмата да бъде подновена.

Гръцкият премиер каза още, че на Висшия съвет за сътрудничество е било обсъдено много доброто взаимодействие по въпроса за нелегалната миграция, като припомни, че миграционните потоци в източната част на Егейско море са спаднали през последната година с почти 60 процента, което се дължи както на системния граничен контрол, така и на подобрената координация между двете страни.

Мицотакис каза, че трайна цел на Гърция и Турция остава развитието на двустранната търговия, като двете страни си поставят амбициозната цел стокообменът между тях да достигне до 10 млрд. евро.

Той се спря и на сътрудничеството в гражданската защита, която по думите му може да стане модел за регионално сътрудничество.

Гръцкият премиер коментира и различията между двете страни, като заяви, че гръцката позиция остава, че разграничаването на морските пространства, континенталния шелф и изключителната икономическа зона в Егейско море и Източното Средиземноморие е единственият спор, който би могъл да бъде поставен на международен арбитраж на основата на международното право и на международното морско право.

В заключение той каза, че вярва, че с позитивния опит в двустранните отношения е дошло време да бъде вдигната всяка заплаха, формална и действителна, в двустранните отношения, като вероятно имаше предвид решението на турския парламент от 1995 г., според което евентуално разширяване на гръцките териториални води в Егейско море ще бъде прието от Турция като повод за война (casus belli).

От своя страна турският президент Ердоган заяви, че споразуменията и меморандумите, подписани от Турция и от Гърция, дават най-добрата обща основа за засилване на взаимните контакти, като спомена и взаимния ангажимент, поет от двете страни, да продължат усилията за увеличаване на търговския стокообмен.

Ердоган съобщи, че с Мицотакис са обсъдили „отново ясно и откровено" позициите си за Егейско море и Източното Средиземноморие. „Ние от миналото и досега твърдим следното: въпреки че съществуващите проблеми са трънливи, те не са нерешими на основата на международното право, стига да има добра воля, конструктивен диалог и желание за решение". „С удовлетворение установих, че със скъпия ми приятел Кириакос сме съгласни по този въпрос", допълни турският президент.

Той съобщи, че с гръцкия премиер са обсъдили и въпроси, свързани с борбата с тероризма и с организираната престъпност, както и въпроса за малцинствата, „които представляват човешкият елемент на нашите отношения". В тази връзка Ердоган каза, че е споделил с Мицотакис очакванията си, че „турското малцинство в Западна Тракия" ще се възползва изцяло от религиозните си и образователните си свободи. Турция определя признатото от Лозанския мирен договор от 1923 г. малцинство в Западна Тракия като "турско", въпреки че в него влизат всички мюсюлмани от гръцката област.

Турският президент припомни още, че двете страни са съюзнички в НАТО, изправени пред процеси, които представляват заплаха за сигурността и стабилността, и заяви, че участието на Турция в отбранителните инициативи на ЕС е в общ интерес.

Ердоган каза още, че с Мицотакис са обсъдили също така регионалните процеси, ситуацията и мирния план за Газа. Той заяви, че Турция отхвърля скорошните решения на Израел да разшири контрола си на Западния бряг и да отслаби Палестинската автономия. Турският президент подчерта, че постигането на траен мир и стабилност в Близкия изток преминава през справедливо решение на палестинския въпрос чрез две държави, като изрази увереност, че Гърция като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН ще запази тази тема в дневния ред на Световната организация.

Ердоган съобщи, че с гръцкия премиер са обсъдили и ситуацията в Сирия и отбеляза, че „е ясно колко съществено значение има конструктивната роля" на Турция „не само за Сирия, но и за сигурността на Гърция и на Европа".

В заключение турският президент заяви: „Вярвам от дълбините на сърцето си, че (като съседи и съюзници) трябва да запазим отворени пътищата на диалога на основата на сътрудничеството".