Тръмп се радва: Отново сме най-силната държава в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства публикуваните днес данни, показващи по-добър от очаквания растеж на работните места през януари и отново изрази позицията си, че Вашингтон трябва да плаща значително по-ниски лихви по заемите си, предаде Ройтерс.

„Съединените щати на Америка трябва да плащат МНОГО ПО-МАЛКО за своите заеми (ОБЛИГАЦИИ!)", написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл" (Truth Social), посочвайки, че „отново сме най-силната държава в света и следователно трябва да плащаме НАЙ-НИСКАТА ЛИХВА, без съмнение."

На този фон Бюджетната служба на Конгреса (Congressional Budget Office – CBO) прогнозира, че бюджетният дефицит на САЩ ще нарасне до 1,853 трилиона долара през фискалната 2026 г., допълва Ройтерс. Това показва, че на фона на слаб икономически растеж политиките на президента Доналд Тръмп влошават финансовото състояние на страната.

Дефицитът за фискалната 2026 г. ще бъде около 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), почти на същото равнище, на което беше през фискалната 2025 г., когато дефицитът достигна 1,775 трилиона долара (фискалната година в САЩ не съвпада с календарната, тя започва на 1 октомври и завършва на 30 септември на следващата година).

Въпреки това съотношението дефициткъм БВП на САЩ се очаква да бъде средно 6,1 на сто през следващото десетилетие и да достигне 6,7 на сто през фискалната 2036 г. – значително над целта на министъра на финансите Скот Бесънт от около 3 на сто от БВП.

Една от основните разлики е, че прогнозите на Бюджетната служба на Конгреса се базират на значително по-ниски очаквания за икономически растеж спрямо тези на президентската администрация. Бюджетната служба прогнозира реален растеж на БВП за 2026 г. от 2,2 на сто, който ще се понижи средно до около 1,8 на сто през останалата част от десетилетието. Представители на администрацията на Тръмп заявиха наскоро, че растежът през първото тримесечие на 2026 г. може да надхвърли 6 на сто заради увеличени инвестиции във фабрики и центрове за данни за изкуствен интелект.

Дефицитът за фискалната 2026 г. е с около 100 милиарда долара или 8 на сто по-голям спрямо прогнозата на Бюджетната служба от януари 2025 г., а натрупаният дефицит за периода 2026–2035 г. е 1,4 трилиона долара – с 6 на сто повече.

„Големият, красив" данъчен законопроект" на Тръмп, който удължи данъчните облекчения от 2017 г. и намали разходите за социални програми като „Медикейд" (Medicaid), ще увеличи потребителските разходи и частните инвестиции тази година, прогнозира Бюджетната служба. Тази законодателна мярка ще добави 4,7 трилиона долара към дефицита на САЩ за десетгодишния период, докато намалената имиграция ще добави още 500 милиарда долара.

Допълнителните приходи от наложените от Тръмп мита ще намалят дефицита с около 3 трилиона долара, включително икономическите ефекти и по-ниските плащания по дълга, отбелязва службата на Конгреса.

Очакваният ръст на производителността от изкуствения интелект - ключов елемент от исканията на администрацията за по-ниски лихвени проценти, приети и от номинирания за президент на Управлението за федерален резерв (УФР) Кевин Уорш, се оценява на номинални 10 базисни пункта годишно допълнителна икономическа продукция.

Лихвите по 10-годишните американски държавни облигации остават приблизително на сегашните нива или малко по-високи, което е удар по надеждите на Тръмп за по-евтино потребителско кредитиране. Очаква се УФР да направи само едно намаление на лихвените проценти с четвърт пункт (25 базисни пункта) през годината, дори ако Уорш поеме ръководството на централната банка през юни.