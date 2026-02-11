Льо Пен не била наясно, че извършва нарушение с отклоняване на средства от Европейския съюз

Адвокатите на Марин Льо Пен заявиха пред парижки съд, че френската крайнодясна лидерка не е имала намерение да извърши нарушение, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това стана в последния ден от ключово апелативно дело, изходът от което ще определи дали тя ще може да се кандидатира за президент на Франция догодина.

Дългогодишната лидерка на френската крайнодясна партия "Национален сбор" получи петгодишна забрана да заема публична длъжност миналия март, когато бе призната за виновна в отклоняване на средства на Европейския съюз.

Льо Пен бе споменавана като вероятен кандидат на партията си на президентските избори догодина, преди да бъде призната за виновна заедно с още няколко души за отклоняване на повече от 4 млн. евро от европейските фондове. Съдиите постановиха, че между 2004 и 2016 г. обвиняемите са отклонили фондове, предназначени за работата на Европейския парламент, за да заплащат на служители, които всъщност са работили за партията им.

Льо Пен, която отрича да извършила нещо нередно, се надява забраната да бъде отменена или срокът ѝ да бъде намален от апелативния съд, което да ѝ позволи да се кандидатира на изборите догодина. Ако тя не успее да го направи, председателят на "Национален сбор" Жордан Бардела се очаква да се кандидатира вместо нея.

Адвокатите на Льо Пен – Сандра Ширак Коларик и Родолф Боселю казаха пред съда, че правилата на Европейския парламента са неясни и че тяхната клиентка никога не е имала намерение да извърши нещо нередно.

"Ако това, което тя е направила тогава е нарушение, тя не е била наясно, че е извършила такова", каза Коларик, цитирана от БТА.

Миналата седмица прокурорите потвърдиха, че искат петгодишна забрана за заемане на публична длъжност за Льо Пен, но изоставиха по-ранно свое искане забраната да остане в сила, независимо от решението по всякакво евентуално обжалване.

Ако апелативния съд потвърди решението на първоинстанционния и искането на прокурорите, Льо Пен все пак може да отнесе случая си пред най-висшия съд в страната – Касационния съд.

Този съд заяви, че ще се опита да постанови решение по всяко окончателно обжалване преди датата на произвеждането на президентските избори. Всяко решение непосредствено преди изборите през пролетта на идната година обаче рискува да разстрои предизборната стратегия на партия "Национален сбор", посочва Ройтерс.