Главният прокурор на САЩ защити действията на Министерството на правосъдието за досиетата "Епстийн"

Министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди защити днес пред правната комисия на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ начина, по който американското правосъдно министерство е обработило документите, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, като заяви, че ведомството е прегледало внимателно огромно количество документи в кратки срокове, предаде Ройтерс.

Показанията на Бонди пред правната комисия на Камарата на представителите идва в момент, когато някои конгресмени, в това число и републиканци, изразиха разочарование от количеството публикувани материали по случая "Епстийн", които Министерството на правосъдието е редактирало или решило да не публикува въпреки разпоредбите на федерален закон, изискващ разсекретяването на почти всички документи.

Миналия месец американското правосъдно министерство публикува определената от него последна част от повече от 3 милиона страници документи, които отново привлякоха вниманието на обществеността върху богати и влиятелни личности, които са поддържали връзки с Епстийн, дори след като той беше осъден по обвинения за склоняване към проституция на непълнолетно лице.

"Прекарах цялата си кариера в битка за жертвите и ще продължа да го правя", заяви Бонди във встъпителните си думи, съобщава БТА.

Конгресмените се оплакаха, че редактирането на досиетата надминава приетите изключения, заложени във федералния закон, който Конгресът прие с почти пълно единодушие през ноември миналата година. Министерството на правосъдието също така отказа да публикува голям брой материали, позовавайки се на правни правомощия.