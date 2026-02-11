ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета операция за Линдзи Вон, успешна е

Лула да Силва ще победи Болсонаро на президентските избори в Бразилия, сочи социологическо проучване

Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва би спечелил първия тур при всички потенциални сценарии и евентуален балотаж срещу сенатор Флавио Болсонаро на предстоящите президентски избори, ако те бяха днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на изследване на социологическата агенция "Куаест" (Quaest) по поръчка на инвестиционната компания "Жениал" (Genial).

В седем разиграни сценария за изхода от първия тур с различни опоненти Лула да Силва събира между 35 и 39 процента от гласовете. Също след разиграването на различни сценарии се очаква Флавио Болсонаро да получи между 29 и 33 процента от гласовете, сочи проучването, в което не се включва кандидатурата на губернатора на щата Сао Пауло Тарсизио де Фрейтас.

При балотаж се очаква Лула да Силва да събере 43 процента от гласовете срещу 38 на сто за Болсонаро, показва допитването, цитирано от БТА.

Пазарите следят внимателно проучванията, след като подкрепата на бившия президент Жаир Болсонаро за сина му Флавио доведе до срив на бразилската валута и акциите през декември, тъй като инвеститорите очакваха той да застане зад кандидатурата на по-пазарно ориентирания Де Фрейтас.

Социологическото проучване е направено сред 2004 души между 5 и 9 февруари, а статистическата грешка е в границите на два процентни пункта, отбелязва Ройтерс.

Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

