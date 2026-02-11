Екстремисти убиха петима полицаи в Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екстремисти убиха петима полицаи в Северозападен Пакистан, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че южноазиатската държава в момента се изправя пред засилваща се вълна на ислямистко насилие.

Полицията съобщи, че служителите ѝ са били атакувани при завръщане от операция срещу екстремисти в покрайнините на град Дера Исмаил Хан.

Екстремистите, които са се укривали в гора, са открили огън по полицейския патрул, като при ответния удар са загинали четирима от тях.

Все още никоя групировка не е поела отговорност за нападението, съобщава БТА.

Градът се намира в покрайнините на обхванатата от беззаконие и граничеща с Афганистан област Вазиристан, в която действат ислямистки групировки, включително местните талибани, познати като „Техрик е Талибан Пакистан". Насилието в региона се засилва, след като през 2022 г. ТТП се отказа от примирието с Исламабад.