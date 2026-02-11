Стрелецът, убил деветима в училище в Канада, е трансджендър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стрелецът, който уби девет души при втората по брой жертви стрелба в училище в канадската история, е идентифициран като Джеси Странг, за когото се съобщава, че е транссексуален, съобщи "Дейли мейл".

18-годишният Странг откри стрелба в библиотеката на средното училище „Тъмбълър Ридж" в Британска Колумбия във вторник следобед.

Родителят, който пожела да остане анонимен, каза, че синът му познава семейството на Странг и е играл спорт с един от неговите братя и сестри.

Синът му е бил в училището във вторник, когато Странг е извършил кървавата касапница. Сега той „се страхува да се върне на училище", добави баща му.

Странг е биологичен мъж, който се идентифицира като жена на име Джес. Полицията в Канада все още не е потвърдила самоличността на стрелеца.

Шестима души са убити и 25 ранени в училището, а още една жертва е починала по пътя към болницата, съобщи полицията. Още двама души бяха намерени мъртви в близка къща, за която се смята, че има връзка с кървавата атака.

Източници съобщиха, че Странг е живял в къщата с трима роднини.

Твърдението за половата идентичност на Странг беше потвърдено от съучениците му.

Смята се, че Странг е използвал местоименията „тя" и „нейна" в своите вече изтрити профили в социалните мрежи.

Източници споделят, че Странг е бил тихо дете, което често стояло "само в ъгъла". Майка му работи в училището и била в сградата по време на стрелбата.