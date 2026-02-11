Производители на мляко блокираха сръбска магистрала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Недоволни от цените на млякото в Сърбия производители блокираха Ибърската магистрала (от Белград в посока Косово и Черна гора), предава агенция ФоНет.

Производителите са от Централна Сърбия и проведоха най-масовия протест заради ниските изкупни цени на млякото и неконтролирания внос на мляко на прах, сирене, извара и други млечни продукти, уточнява агенцията.

Земеделски производители от Чачак и Кралево блокираха днес движението по Ибърската магистрала при с. Мърчаевци с над 100 трактора, а блокадата продължава и в момента.

Съществува вероятност блокадата да бъде удължена, докато сръбското правителство не въведе такси върху вноса на мляко и млечни продукти и докато не бъде установена достойна изкупна цена за местните производители и не бъде изкупено цялото количества мляко, предава ФоНет.

Фермери по-рано днес блокираха главния път Крагуевац-Кралево, където разляха над четири тона мляко. Те прекратиха едночасовия си протест и дадоха на сръбското правителство седем дни да изпълни исканията им.

Те заявиха, че ако това не се случи, ще организират нов протест, по време на който ще разсипят оборски тор пред мандрите, които внасят евтини млечни продукти и унищожават местните производители с цел лично обогатяване, предават сръбските медии.