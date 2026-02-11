Депутати в Турция се сбиха по време на клетвата на нови министри

Скандал и размяна на юмруци между депутатите в Меджлиса на Турция съпътстваха полагането на клетва от двамата нови министри в кабинета – министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи и министъра на правосъдието Акън Гюрлек, съобщи онлайн изданието „Сьозджю".

До сблъсъците се стигна, след като депутати от опозиционната Народнорепубликанска партия се опитаха да протестират срещу полагането на клетва от новия правосъден министър Акън Гюрлек, който до днес беше главен прокурор на Истанбул. По-рано през деня лидерът на Народнорепубликанската партия Йозгюр Йозел го нарече „маша на Ердоган" и заяви, че Гюрлек поема този пост, за да си осигури имунитет срещу наказателно преследване.

В знак на несъгласие депутатите от опозицията окупираха трибуната. Те заявиха, че полагането на клетва от министър, който не е избран, а назначен, е противоконституционно.

След като опозицията не освободи трибуната депутатът от управляващата Партия на справедливостта и развитието Осман Гьокчек удари с юмрук депутата от опозиционната Народнорепубликанска партия Махмут Танал, от носа на когото потече кръв, съобщава БТА.

Двамата нови министри положиха клетва, след като около тях беше създадена верига от депутати от управляващата партия. С полагането ѝ Мехмет Чифтчи и Акън Гюрлек встъпиха официално в длъжност. По-рано през деня се състоя и официална церемония по предаване на властта между новите и старите министри.

Решението за смяната на вътрешния министър и министъра на правосъдието на Турция беше оповестено точно в полунощ. От решението на турският президент Реджеп Тайип Ердоган, публикувано в Държавния вестник на страната, стана ясно, че Мустафа Чифтчи поема Министерството на вътрешните работи, след като досега беше валия на източния окръг Ерзурум. Той застава начело на Министерството на вътрешните работи на мястото на Али Йерликая. Въз основа на решението на мястото на досегашния правосъден министър Йълмаз Тунч идва Акън Гюрлек, който до този момент беше главен прокурор на Истанбул.

Първите думи на Ердоган, свързани с промените в кабинета му, дойдоха по време традиционното седмично заседание на управляващата и ръководена от него Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Турският президент пожела успех на новите министри на вътрешните работи и правосъдието след направените от него промени, но не коментира мотивите за извършените рокади.

Лидерът на основната опозиционна сила в Турция, Народнорепубликанската партия, Йозгюр Йозел на свой ред определи промените като политически мотивирани, а новия правосъден министър Акън Гюрлек, който досега беше главен прокурор на Истанбул – като маша на Ердоган. Той видя и опасност от чистка на съдии и прокурори.