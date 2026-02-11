ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета операция за Линдзи Вон, успешна е

Двама загинали и трима ранени при руски атаки в Днепропетровска област

2064
Щети в Днепър. СНИМКА: Туитър /@LinaKovtunOl

Двама души загинаха и още трима са ранени при руски атаки в района на градовете Синелниково и Никопол в украинската Днепропетровска област, съобщи Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олександър Ханжа.

„През целия ден врагът атакува два района в областта близо 40 пъти, използвайки артилерия, дронове и управляеми авиобомби", написа Ханжа в социалната платформа „Телеграм", съобщи БТА.

Според областния губернатор руски удари са поразили населените места Роздори, Покровске, Василковка и Богдановка в района на Синелниково. Избухнали са пожари и са унищожени две жилищни сгради. Един мъж, изваден от развалините на къща, е бил ранен, а още две жени също са пострадали. Двама души са загинали.

Руските сили са атакували също Никопол и околните населени места Марганец, Мирово, Червоногригоровка и Покровске. Болница, жилищни сгради и превозни средства са повредени, а един автобус е унищожен.

Щети в Днепър. СНИМКА: Туитър /@LinaKovtunOl

