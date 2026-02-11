ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актьорът Джеймс ван дер Бийк почина от рак

Предполагаем саботаж повреди отново жп линия край олимпийски планински селища в Италия

Влак СНИМКА: Pixabay

Предполагаем саботаж повреди отново малък участък от железопътната линия в района на олимпийските планински селища Бормио и Ливиньо, съобщи днес италианската полиция, предадоха Ройтерс и БТА. 

Агенцията отбелязва, че подобни актове на саботаж бяха извършени през почивните дни и по железопътната мрежа край Болоня.

Инцидентът, който е станал през изминалата нощ, не е причинил прекъсване на железопътното движение, тъй като техниците са работили и през нощните часове, за да осигурят безопасни условия на пътуване преди натоварения сутрешен период, съобщи говорител на италианските държавни железници. Досега никой не е поел отговорност за инцидента.

През първия пълен ден от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина железопътната инфраструктура край Болоня бе повредена, причинявайки закъснения до 2 часа и половина на високоскоростните, междуградските и регионалните влакове. Анархистка групировка пое отговорност за това нападение.

