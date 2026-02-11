ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Невидима нишка” на Таня Шиварова - за връзките ме...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22271744 www.24chasa.bg

Актьорът Джеймс ван дер Бийк почина от рак

8080
Джеймс ван дер Бийк СНИМКА: Инстаграмvanderjames

Звездата от "Dawson's Creek" Джеймс ван дер Бийк почина на 48 години след 2-годишна борба с рака, съобщи "Дейли мейл". 

Тъжната новина съобщиха от семейството му в социалните мрежи: 

Нашият любим Джеймс Дейвид Ван Дер Бийк почина мирно тази сутрин. Той посрещна последните си дни с кураж, вяра и достойнство.

Има много какво да споделим за неговите желания, любовта му към човечеството и свещеността на времето. Тези дни ще дойдат. Засега молим за спокойствие и уединение, докато скърбим за нашия любим съпруг, баща, син, брат и приятел. 

 

Джеймс ван дер Бийк СНИМКА: Инстаграмvanderjames

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)