Актьорът Джеймс ван дер Бийк почина от рак

Звездата от "Dawson's Creek" Джеймс ван дер Бийк почина на 48 години след 2-годишна борба с рака, съобщи "Дейли мейл".

Тъжната новина съобщиха от семейството му в социалните мрежи:

Нашият любим Джеймс Дейвид Ван Дер Бийк почина мирно тази сутрин. Той посрещна последните си дни с кураж, вяра и достойнство.

Има много какво да споделим за неговите желания, любовта му към човечеството и свещеността на времето. Тези дни ще дойдат. Засега молим за спокойствие и уединение, докато скърбим за нашия любим съпруг, баща, син, брат и приятел.