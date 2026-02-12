ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Международното влияние на китайските научни журнали продължава да нараства

Снимка: Китайска медийна група

Международното присъствие и научното влияние на китайските научно-технически журнали отбелязват устойчив ръст. Това сочи Световния индекс за влияние на научни журнали за 2025 г., публикуван от Китайската асоциация за наука и технологии.

Общо 76 китайски журнала са класирани в топ 5 процента в света в рамките на своите научни дисциплини. Индексът за 2025 г. обхваща 1906 китайски научни издания, което е с 480 повече в сравнение с изданието от 2020 г.

Средният индекс на тези журнали поставя Китай на седмо място в света, с пет позиции напред спрямо 2020 г. Напредък се отчита и по дисциплини – в 31 научни области, включително геология и инженерни науки, китайските журнали демонстрират силно представяне, като във всяка от тях над 10 издания попадат в горната половина на световните класации. Докладът се публикува ежегодно от 2020 г. и отразява дългосрочната тенденция за засилване на международното научно влияние на Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

