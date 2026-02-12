Италия одобри нов закон, позволяващ налагане на морска блокада на кораби с мигранти

Консервативното правителство на Италия, водено от министър-председателката Джорджа Мелони, снощи одобри закон, въвеждащ нови мерки за борба с нелегалната миграция, включително т.нар. „морска блокада" на кораби с мигранти, опитващи се да достигнат италианските брегове, предаде Асошиейтед прес.

На среща на кабинета вчера следобед беше дадена зелена светлина на законопроекта, който трябва да бъде разгледан и гласуван в двете камари на парламента преди да влезе в сила, посочи БТА.

Новият италиански миграционен пакет, който включва по-стриктно наблюдение на границите и сътрудничество с европейските агенции, бе приет ден, след одобрението на новия пакт на ЕС за миграцията и убежището, който Рим планира да приложи бързо.

Пакетът включва нови правомощия, които ще позволят на италианските власти да налагат морска блокада на кораби с мигранти, опитващи се да влязат в италиански териториални води, при определени условия.

Властите могат да забранят преминаването в италиански води за до 30 дни в случаи, когато плавателните съдове с мигранти представляват „сериозна заплаха за обществения ред или националната сигурност" или носят конкретен риск за терористични атаки или проникване на терористи, е записано в закона. Блокадата може да бъде удължена най-много до шест месеца.

Освен това тези кораби ще могат да бъдат спирани да влизат в италиански води в случай на драстичен наплив на мигранти, който може да застраши управлението на сигурността по границите.

Нарушителите на тези правила са заплашени от глоби до 50 000 евро, а плавателните им съдове ще бъдат конфискувани в случай на повторно нарушение - мярка, която изглежда е насочена към хуманитарни спасителни кораби.

В тези случаи заловените мигранти могат да бъдат „транспортирани в трети страни, различни от тяхната държава на произход, с която Италия има специфични споразумения", се добавя в закона.

С тези правила правителството на Мелони цели да възобнови центровете за обработка на документи на мигранти извън границите на Италия, подобни на двата, създадени в Албания, които на практика стоят неизползваеми от около две години поради правни пречки.

Тези центрове - ключов елемент от усилията на правителството на Мелони за управление на миграционните потоци - постоянно предизвикват спорове относно тяхната законност и ефективност и срещат силна съпротива от страна на хуманитарни организации.

Одобрението на италианския законопроект идва след като европейските законодатели във вторник гласуваха нови имиграционни политики, които позволяват на държавите да отказват убежище и da депортират мигранти, ако те идват от страна, определена за безопасна, или могат да кандидатстват за убежище в страна извън 27-членния блок.

Италианският външен министър Антонио Таяни приветства новите европейски правила, като заяви, че потвърждението от Европейския парламент за списъка на сигурните страни „доказва, че Италия е права".