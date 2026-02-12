Одеса е под масирана въздушна атака с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Одеса е подложена на масирана въздушна атака с дронове, в града отекнаха взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм".

Над 20 дрона се движат откъм морето към всички райони на града, информират местните канали в приложението.

Въздушната тревога бе обявена в 00.19 часа местно време (и българско), посочи БТА. Отбой на тревогата бе обявен в 00.47 часа.

Регионалните власти призоваваха жителите да се укриват в бомбоубежища.

Пострадал е един човек, нанесени са щети на обекти на инфраструктурата в града, както и на бизнес център. На терен работят спасители на службата за извънредни ситуации.

По информация на местни канали за около половин час в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива, а в един от районите града избухнал мащабен пожар.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.