Две земетресения с магнитуд над 5 удариха край Курилските острови

Две земетресения с магнитуд 5,1 и 5,3 бяха регистрирани край Курилските острови, като бяха усетени в Южните Курилски острови, предаде ТАСС, позовавайки се на Единната геофизическа служба на Русия.

Първото земетресение е регистрирано в 03:35 ч. тази сутрин (18:35 ч. в сряда българско време) на дълбочина 63 км и на 291 км южно от остров Симушир. То е било с магнитуд 5,1, посочи БТА.

Втори трус със сила 5,3 е регистриран в 05:00 ч. (20 ч. българско време) на 55 км североизточно от село Малокурилское.

Земетресение

