Най-малко 15 души загинаха при преобръщането на ферибот в река Нил в Судан

Река Нил Снимка: dougpile.com

Пътнически ферибот се преобърна в река Нил в Судан, при което загинаха най-малко 15 души, съобщи медицинска организация, цитирана от Асошиейтед прес.

Фериботът, на който са пътували най-малко 27 души, включително жени и деца, потъна в района Шенди в северната провинция Река Нил, съобщи Суданската лекарска мрежа – медицинска организация, която проследява продължаващата война в страната.

Според организацията са открити телата на най-малко 15 души, докато жители и спасителни екипи все още издирват най-малко шест души. Други шестима са оцелели при трагедията, допълниха медиците, посочи БТА.

Групата призова властите да изпратят специални спасителни екипи и оборудване, за да ускорят издирвателните дейности.

Подобни трагедии с претоварени плавателни съдове не са необичайни в африканската страна, където мерките за сигурност често се пренебрегват, отбеляза АП.

Река Нил Снимка: dougpile.com

