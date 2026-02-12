ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Сандов: Посетих хижа "Петрохан" през 2022...

Киев е подложен на руска въздушна атака

Украинската столица Киев беше подложена на „масирана" руска ракетна атака тази сутрин, при която са били ударени много сгради, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Кметът на града Виталий Кличко написа в приложението „Телеграм", че са ударени както жилищни, така и нежилищни сгради от двете страни на река Днепър, течаща през Киев.

Край две жилищни сгради в един район са паднали отломки, но не са причинили пожар или други щети, посочи БТА.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко, заяви, че е регистриран най-малко един удар в източно предградие на столицата.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че са чули експлозии в града.

Югоизточният град Днипро също бе подложен на атака, заяви областният управител Олександър Ханджа в „Телеграм". Има щети по няколко къщи и автомобили, но няма данни за пострадали.

