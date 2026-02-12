Американските сили се изтеглиха от сирийската база Ат Танф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските сили, разположени в Сирия като част от международната антиджихадистка коалиция, се изтеглиха от базата Ат Танф край границата с Йордания, предаде Франс прес, позовавайки се на двама военни представители от Сирия.

„Американските сили завършиха изтеглянето от Ат Танф днес", заяви сирийски военен представител и добави, че те са преместени в базата Ал Бурж в Йордания.

„Сирийското Министерство на отбраната днес изпрати военни, за да запълнят празнината, останала след напускането на американците", добави той.

Втори източник потвърди изтеглянето и уточни, че американските сили са започнали процеса преди „15 дни", посочи БТА.

Американците „ще продължат да координират от Йордания", каза той.

Междувременно международни коалиционни сили остават разположени в Североизточна Сирия - в районите, които доскоро бяха под контрола на кюрдските сили.

След изтеглянето от Ат Танф американските войски в Сирия остават разположени основно в базата Касрак в източната провинция Хасака, съобщи Сирийският център за наблюдение на правата на човека – базирана във Великобритания организация с обширна мрежа от източници в Сирия.

САЩ установиха международна коалиция, след като джихадистката групировка „Ислямска държава" (ИД) превзе огромни територии в Сирия през 2014 г., възползвайки се от гражданската война, както и в Ирак.

ИД беше победена в Сирия през 2019 г. основно от кюрдските сили, подпомагани от коалицията. В Ирак групировката беше победена през 2017 г.