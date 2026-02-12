ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Сандов: Посетих хижа "Петрохан" през 2022...

Русия опита напълно да блокира приложението „УотсАп"

Русия глоби УотсАп СНИМКА: Pixabay

Русия се опита „напълно да блокира" платформата на „Мета" – „УотсАп", в страната, съобщи говорител на компанията пред Ройтерс снощи.

По-рано в. „Файненшъл таймс" съобщи, че руските власти са заличили приложението за съобщения с около 100 млн. потребители от онлайн регистъра, поддържан от Роскомнадзор – руския интернет регулатор.

„УотсАп" каза, че блокирането на приложението е опит от страна на Русия да привлече потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение", посочи БТА.

„Продължаваме да правим всичко по силите си, за да задържим потребителите свързани", заяви компанията.

Руските власти налагат конкурентно държавно приложение, наречено „Макс", което според критиците може да се използва за проследяване на потребители. Руските държавни медии отхвърлиха тези твърдения като неверни.

Миналата година Русия започна да ограничава някои от обажданията през приложението, както и през „Телеграм", обвинявайки чуждестранните платформи, че не сътрудничат на органите на реда по случаи на измами и тероризъм.

