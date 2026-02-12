Доклад на ООН разкри пет неуспешни опита за покушение срещу сирийския президент и министри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирийският президент и министрите на вътрешните и на външните работи са били цел на пет неуспешни опита за покушение миналата година, съобщи ООН, цитирана от Асошиейтед прес, в доклад за заплахата, която представлява „Ислямска държава" (ИД), публикуван вчера.

Според доклада президентът Ахмед аш Шараа е бил цел на нападение в северната част на най-населената сирийска провинция – Алепо, както и в южната провинция Дараа, от групировката „Сарая Ансар ас Суна", която се предполага че служи като прикритие на „Ислямска държава", посочи БТА.

Докладът, публикуван от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и изготвен от Службата на ООН за борба с тероризма, не предоставя дати или подробности за опитите за покушение срещу Аш Шараа, който е бил основната цел, нито за сирийския вътрешен министър Анас Хасан Хатаб или за външния министър Асад аш Шибани.

Опитите за покушение са още едно доказателство, че ислямистката групировка остава решена да подкопае новото сирийско правителство и „активно използва пропуските в сигурността и обстановката на несигурност" в Сирия, пише в доклада.

В него се посочва, че фронтовата група е осигурила на ИД правдоподобна възможност да отрича участието си и „подобрен оперативен капацитет".

Според експертите на ООН за борба с тероризма ислямистката групировка все още действа на територията на Сирия, основно като атакува силите за сигурност, най-вече в северната и североизточната част на страната.

ИД поддържа около 3000 бойци в Ирак и Сирия, повечето от които в Сирия, се отбелязва в доклада.