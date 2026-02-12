Пожар избухна след въздушен удар срещу военен обект в Южна Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въздушна атака причини пожар късно снощи във военно съоръжение в Южна Русия, принуждавайки властите да евакуират жителите на близко село, предаде Франс прес, позовавайки се на местния губернатор.

„Пожар избухна след падането на отломки на територията на обект на Министерството на отбраната край село Котлубан", написа губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в приложението „Телеграм", посочи БТА.

Той добави, че няма пострадали граждани, но се е наложила евакуация, „за защита на населението от опасността от детонация по време на гасенето на пожара", уточни той.