ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Сандов: Посетих хижа "Петрохан" през 2022...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22272090 www.24chasa.bg

Крис Райт: Отношенията между САЩ и Венецуела са в повратна историческа точка

2316
КРИС РАЙТ СНИМКА: ЛИНКЕДИН

Американският министър на енергетиката Крис Райт днес заяви, че отношенията с Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро бе задържан от Вашингтон и бе заменен на поста от Делси Родригес, са в „повратна историческа точка", предаде Франс прес.

По време на посещението си в южноамериканската страна, за да обсъди възможностите в петролния сектор, американският министър прогнозира „абсолютно зрелищна промяна в траекторията на този народ по отношение на отношенията между Венецуела и САЩ и в икономическите условия в (западното) полукълбо за търговия и (търговски) обмен", посочи БТА.

След срещата си с Родригес, която работи с американския президент Доналд Тръмп, Крис Райт заяви пред пресата, че американското ембарго върху венецуелския петрол, наложено през 2019 г., „по същество е приключило".

КРИС РАЙТ СНИМКА: ЛИНКЕДИН
Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom
КРИС РАЙТ СНИМКА: ЛИНКЕДИН
Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom
КРИС РАЙТ СНИМКА: ЛИНКЕДИН
Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)