Крис Райт: Отношенията между САЩ и Венецуела са в повратна историческа точка

Американският министър на енергетиката Крис Райт днес заяви, че отношенията с Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро бе задържан от Вашингтон и бе заменен на поста от Делси Родригес, са в „повратна историческа точка", предаде Франс прес.

По време на посещението си в южноамериканската страна, за да обсъди възможностите в петролния сектор, американският министър прогнозира „абсолютно зрелищна промяна в траекторията на този народ по отношение на отношенията между Венецуела и САЩ и в икономическите условия в (западното) полукълбо за търговия и (търговски) обмен", посочи БТА.

След срещата си с Родригес, която работи с американския президент Доналд Тръмп, Крис Райт заяви пред пресата, че американското ембарго върху венецуелския петрол, наложено през 2019 г., „по същество е приключило".